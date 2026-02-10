Экс-командир «Азова» Кротевич отказался верить данным ВСУ по потерям армии РФ

Бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич упрекнул Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во лжи о потерях армии России. По словам ветерана ВСУ, опасно лгать себе и подсчитывать, когда «у русских закончатся люди».

Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет Генштаб ВСУ. Она намного меньше Богдан Кротевич Бывший командир батальона «Азов»

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что потери ВС РФ кратно меньше, чем со стороны украинской армии. Политик заверил, что у России хватает личного состава в зоне проведения специальной военной операции.

Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022-го Украина потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Большое количество человек также числятся пропавшими без вести, пояснил он. Украинский военный Станислав Бунятов при этом заявил, что потери ВСУ минимум в пять раз больше, чем озвучивает президент страны.

Когда все пленные будут обменяны, станет ясно, что пропавшие без вести — это погибшие солдаты Станислав Бунятов Украинский военный

Также военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал ложью слова Зеленского. По его словам, каждый месяц убитыми и ранеными Украина теряет в среднем 40 тысяч человек. Он отметил, что только в Курской области в период вторжения ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек. По его словам, выводы о том, что погибших на самом деле значительно больше, можно сделать и на основании некрологов, публикуемых в регионах страны.

Политолог Александр Семченко, в свою очередь, отметил, что украинский лидер заговорил о потерях ВСУ, чтобы повлиять на ход мирных переговоров. Он добавил, что Зеленский пытается усилить свою переговорную позицию, чтобы и Соединенные Штаты не считали положение Украины безнадежным, и российская сторона охотнее шла на компромиссы.

Он [Зеленский] традиционно пытается показать, что Россия несет большие потери на фронте, ей якобы понадобится много времени для взятия Донбасса. Число собственных погибших при этом постоянно занижает Александр Семченко Политолог

Зеленский заявил об «ужасной потере» Украины

Если Украина проиграет войну, она станет частью России, заявил Зеленский. Политик выразил уверенность, что этого не произойдет.

Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также заявил, что Киев отказывается идти на компромиссы, «которые ведут к нарушению территориальной целостности». Он указал, что стороны не нашли решение по Донбассу. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой ВСУ, однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

В сентябре политик заявил, что Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.