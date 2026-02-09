В «Азове» упрекнули Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

Экс-офицер Кротевич: Я не верю в цифру потерь армии России, которую называют ВСУ

Бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич упрекнул Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во лжи о потерях армии России. Заявление прозвучало в интервью DW Українською, опубликованном на YouTube.

«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет Генштаб ВСУ. Она намного меньше», — отметил он.

По его словам, опасно лгать себе и подсчитывать, когда «у русских закончатся люди».

«Все, кто считает, что Россия может прекратить войну из-за людских потерь, ошибаются», — подчеркнул Кротевич.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.