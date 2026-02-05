Реклама

14:08, 5 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Зеленского уличили во лжи после слов о потерях в ВСУ

Военный Дандыкин: Зеленский врет, говоря о 55 тысячах погибших в ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна за годы конфликта потеряла 55 тысяч человек убитыми, не отражает действительность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, в реальности речь может идти о сотнях тысяч людей.

«Погибших военных на самом деле намного больше даже по подсчетам партнеров Украины. Каждый месяц убитыми и ранеными страна теряет в среднем 40 тысяч человек. Иначе не приходилось бы с таким огромным трудом пополнять резервы. И только в Курской области в период вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 70 тысяч человек», — сказал военный эксперт.

Выводы о том, что погибших на самом деле значительно больше, по его словам, можно сделать и на основании некрологов, публикуемых в регионах страны. Дандыкин назвал загадкой то, откуда Зеленский черпает данные о 55 тысячах погибших.

«А сколько наемников погибли. И сейчас погибают. Так что сводки Минобороны России, на самом деле, близки к истине. Речь идет о сотнях тысяч человек», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский раскрыл официальное число погибших украинских солдат. По его словам, это 55 тысяч человек. Он добавил, что в статистике не учитываются пропавшие без вести.

