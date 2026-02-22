Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 22 февраля 2026Бывший СССР

Названы цели ночной атаки ВС России на Киев

Россия атаковала Киев «Геранями» и ракетами, целью стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Мощные взрывы прокатились ночью по территории Украины, Россия нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре республики. В Киеве целью атаки ВС РФ стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6, передает Telegram-канал Shot.

«В атаке участвовали около 80 БПЛА "Герань" и более 10 крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер"», — уточняется в сообщении.

Десятки взрывов прогремели в украинской столице ближе к утру 22 февраля. Также были атакованы цели в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области, в Кропивницкой и Кривом Роге.

Ранее стало известно, что во Львове произошел теракт, в результате которого пострадали сотрудники правоохранительных органов. Полиция выехала на вызов в магазин, который оказался ложным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

    Названы цели ночной атаки ВС России на Киев

    Уиткофф оценил честность Путина

    Российская ракета поразила американский завод по производству сладостей

    ВСУ пригрозили убить мирных жителей в Гуляйполе

    В Германии призвали вернуться к «надежному энергоснабжению» за счет России

    Целая область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok