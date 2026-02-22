Названы цели ночной атаки ВС России на Киев

Россия атаковала Киев «Геранями» и ракетами, целью стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6

Мощные взрывы прокатились ночью по территории Украины, Россия нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре республики. В Киеве целью атаки ВС РФ стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6, передает Telegram-канал Shot.

«В атаке участвовали около 80 БПЛА "Герань" и более 10 крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер"», — уточняется в сообщении.

Десятки взрывов прогремели в украинской столице ближе к утру 22 февраля. Также были атакованы цели в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области, в Кропивницкой и Кривом Роге.

Ранее стало известно, что во Львове произошел теракт, в результате которого пострадали сотрудники правоохранительных органов. Полиция выехала на вызов в магазин, который оказался ложным.