Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

В украинском Львове произошел теракт, погибла 23-летняя сотрудница полиции

Во Львове произошел теракт, сообщил мэр украинского города Андрей Садовой. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами.

Сегодня ночью на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв Пресс-служба прокуратуры Львовской области

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», произошел подрыв машины возле львовского СИЗО.

В результате жертвой происшествия стала 23-летняя сотрудница полиции. Также, по словам мэра города, пострадали 15 человек. Они были госпитализированы. Часть из них находится в очень тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения получил патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

В России теракт во Львове назвали «рассадником бандеризма»

Российский военный корреспондент, блогер и аналитик Юрий Котенок прокомментировал теракт в городе Львов. Он назвал происшествие «рассадником бандеризма» и одним из очагов антирусской деградации.

Львов принимает русские подарки — идет обработка объектов логистики и энергетической инфраструктуры противника. В пабликах свидомитов — вой Юрий Котенок Российский военный корреспондент

На Украине сообщили о теракте в Одессе

В феврале в Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль. Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала взрыв как террористический акт. Пострадавшего 56-летнего мужчину доставили в больницу. Жертвой происшествия стал 21-летний водитель. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Позже на Украине задержали 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в совершении теракта. По данным СБУ, мужчина искал в интернете «легкий заработок», в результате ему поступил заказ на подрыв автомобиля.

По данным силовиков, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство из комплектующих, купленных в хозяйственных магазинах. После этого он прикрепил к устройству телефон для дистанционного подрыва и закрепил взрывчатку под автомобилем.

В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ

2 февраля в Крыму предотвратили теракт в здании местного управления ФСБ, который был организован спецслужбами Украины. Бомбу туда принес местный житель, которого обманул украинский военнослужащий. Отмечается, что сотрудник Сил специальных операций Вооруженных сил Украины связался с жителем Крыма, представился сотрудником российской спецслужбы и предложил поступить на службу в органы безопасности.

Местного жителя попросили пронести в здание управления ФСБ по Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи. Ему объяснили, что так он поможет выявлять «предателей» в спецслужбе. Однако на самом деле в колонке было спрятано самодельное взрывное устройство из килограмма взрывчатки, электродетонатора и шариков из подшипника. Оно должно было сработать при активации самим исполнителем.

Крымчанин с колонкой был задержан при досмотре на входе в здание. Он должен был стать «смертником» и, как указывает ФСБ, не был осведомлен о готовящемся преступлении.