07:34, 22 февраля 2026Бывший СССР

В России прокомментировали теракт во Львове

Военкор Котенок: Рассадник бандеризма — Львов, принимает русские подарки
Екатерина Щербакова
Фото: Львівська обласна прокуратура / Telegram

Российский военный корреспондент, блогер и аналитик Юрий Котенок в своем Telegram-канале прокомментировал атаку на украинский город Львов, назвав его рассадником бандеризма и одним из очагов антирусской деградации.

«Львов принимает русские подарки — идет обработка объектов логистики и энергетической инфраструктуры противника. В пабликах свидомитов — вой», — написал Котенок.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что во Львове произошел теракт. Полиция приехала на ложный вызов в магазин на улице Данилишина, где произошел взрыв. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате жертвой стала 23-летняя сотрудница полиции. По словам Садового, число пострадавших выросло до 15 человек, часть из них в тяжелом состоянии.

