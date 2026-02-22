В украинском городе произошел теракт

Мэр Садовой: Во Львове произошел теракт, пострадали 14 человек

Во Львове произошел теракт. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия были госпитализированы 14 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала «Страна.ua», в Нацполиции также сообщили и о погибших.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», произошёл подрыв машины возле львовского СИЗО.