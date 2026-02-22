Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:53, 22 февраля 2026Бывший СССР

В украинском городе произошел теракт

Мэр Садовой: Во Львове произошел теракт, пострадали 14 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Во Львове произошел теракт. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия были госпитализированы 14 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала «Страна.ua», в Нацполиции также сообщили и о погибших.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», произошёл подрыв машины возле львовского СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Недалеко от въезда в Махачкалу нашли тела двух мужчин

    В украинском городе произошел теракт

    Сырский признал одно преимущество ВС России

    Сырский обозначил свою главную задачу до конца переговоров с Россией

    Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

    Солнце погрузится в затяжную депрессию

    Дроны ВСУ атаковали российские города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok