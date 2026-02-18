Украинский командир ответит за унесший жизнь военкора Первого канала теракт

Генпрокуратура отправила в суд дело командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 414-й бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, который считается ответственным за теракт, унесший жизнь военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Украинский командир проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ. Бровди скрывается от следствия и объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военной суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, не позднее 26 марта 2025 года Бровди, действуя в интересах военно-политического руководства Украины, организовал дистанционное минирование территории в Курской области. Целью, как считает следствие, была дестабилизация обстановки в приграничных районах России и давление на органы власти.

В результате подрыва автомобиля УАЗ в районе села Забужевка погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших их лиц получили ранения различной степени тяжести.