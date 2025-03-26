Первый канал подтвердил гибель военкора в Белгородской области

Первый канал: Военкор Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга

Первый канал подтвердил гибель в Белгородской области своего военного корреспондента Анны Прокофьевой. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале вещателя.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной», — говорится в публикации.

Съемочная группа телеканала подорвалась на мине противника. С Прокофьевой находился оператор Дмитрий Волков, он был ранен.

Также уточняется, что журналистке было 35 лет. Она работала на Первом канале с 2023 года.

О гибели Прокофьевой сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. По его данным, это произошло 26 марта у Демидовки Краснояружского района.

24 марта стало известно, что в результате украинской атаки в зоне спецоперации погибли трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. В Кремле заявили, что Вооруженные силы Украины вели прицельный огонь по журналистам.