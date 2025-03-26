Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Первый канал подтвердил гибель военкора в Белгородской области

Первый канал: Военкор Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал Журналистка | Z |

Первый канал подтвердил гибель в Белгородской области своего военного корреспондента Анны Прокофьевой. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале вещателя.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной», — говорится в публикации.

Съемочная группа телеканала подорвалась на мине противника. С Прокофьевой находился оператор Дмитрий Волков, он был ранен.

Также уточняется, что журналистке было 35 лет. Она работала на Первом канале с 2023 года.

О гибели Прокофьевой сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. По его данным, это произошло 26 марта у Демидовки Краснояружского района.

24 марта стало известно, что в результате украинской атаки в зоне спецоперации погибли трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. В Кремле заявили, что Вооруженные силы Украины вели прицельный огонь по журналистам.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

    Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

    Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

    Российский боец рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Курской области

    Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

    Россиянин с помощью канистры бензина поджег щиток провайдера и попал под дело о терроризме

    Семья из российского региона выиграла десятки миллионов рублей в лотерею

    Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

    Российское судно загорелось у берегов Южной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше