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12:32, 25 марта 2025Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали гибель российских журналистов в зоне СВО

Песков: ВСУ вели прицельный огонь по журналистам «Известий» и «Звезды»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель сотрудников российских телеканалов «Известия» и «Звезда» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РЕН ТВ.

Представитель Кремля заявил, что украинская армия вела прицельный огонь по журналистам. Он также назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) убийством. При этом Песков подчеркнул, что Москва считает непростительным отсутствие реакции на преступления против российских военкоров.

«Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества», — отметил пресс-секретарь президента.

Вечером 24 марта стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в результате артиллерийского удара ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР). Ему было 28 лет. Кроме того, жертвами стали оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольди получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

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