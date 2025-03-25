Российский журналист получил ранение при атаке ВСУ

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен при атаке ВСУ

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Канал сообщил в Telegram, что журналист находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком.

В публикации уточняется, что ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов. Все больше подробностей свидетельствуют о преднамеренном и террористическом характере удара по сотрудникам СМИ и находившимся с ними людям, указал он.

Ранее корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, пострадавший в зоне спецоперации, записал видеообращение во время операции. Журналист рассказал, что получил осколочные ранения голени и плеча. При этом, по его словам, сухожилия, кости и крупные кровеносные сосуды повреждены не были.

