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23:57, 24 марта 2025Мир

В МИД России заявили о преднамеренном выслеживании ВСУ журналистов

Посол Мирошник заявил о преднамеренном выслеживании ВСУ российских журналистов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно выслеживают российских журналистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Похоже, что [президент Украины Владимир] Зеленский дал приказ игнорировать любые нормы. Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов», — заявил он.

Мирошник добавил, что все больше подробностей свидетельствуют о преднамеренном и террористическом характере удара по сотрудникам СМИ и находившимся с ними людям.

Ранее стало известно, что по гражданской машине с сотрудниками СМИ был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

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