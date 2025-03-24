Два сотрудника телеканала «Звезда» погибли при обстреле ВСУ

«Звезда»: Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погибли двое сотрудников телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram канала.

Жертвами удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они находились в одной группе с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, о гибели которого сообщалось ранее 24 марта.

Выяснилось, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS. Telegram-канал WarGonzo пишет, что, по неуточненным данным еще один военкор из этой группы получил тяжелое ранение.

Также в областную больницу обратился корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Угрозы его жизни нет.