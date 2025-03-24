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21:59, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Стало известно о еще одном пострадавшем журналисте в зоне СВО

Хинштейн: Корреспондент ТАСС обратился в больницу после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Во время исполнения профессиональной деятельности в зоне специальной военной операции (СВО) ранение получил еще один журналист. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его сведениям, в областную больницу обратился корреспондент ТАСС, который работал в Суджанском районе. В результате атаки по одному из сел приграничья он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Позднее агентство прояснило, что пострадавшим оказался корреспондент Михаил Скуратов. Угрозы его жизни нет.

Ранее 24 марта стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на территории ЛНР и стал жертвой артиллерийского удара.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» также выяснил, что кроме погибшего военкора «Известий» есть еще раненые сотрудники СМИ и офицеры из группы сопровождения. Выяснилось, что они попали под удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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