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20:36, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыты подробности гибели журналиста «Известий» в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Федорчак погиб в результате артиллерийского удара ВСУ
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности смерти журналиста в зоне специальной военной операции (СВО) телеканал раскрыл в Telegram.

«Молодой журналист работал на территории ЛНР и погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Коллега Федорчака описал его как «молодого, активного и жизнерадостного парня». «Погиб молодой, перспективный и жизнерадостный журналист. Погиб внимательный и чуткий друг», — высказался корреспондент «Известий» Денис Кулага.

О смерти Федорчака в зоне СВО стало известно ранее 24 марта. Журналисту было 28 лет. Он работал в Харьковской области на купянском направлении. Уточнялось, что последний репортаж корреспондент снял накануне.

Александр Федорчак родился в 1996 году. Он окончил факультет журналистики Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сначала он работал корреспондентом в газете, на телевидение журналист пришел несколько лет назад.

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