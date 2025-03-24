Российский журналист погиб в зоне спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации

Корреспондент российского телеканала «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Журналисту было 28 лет. Подробности смерти пока неизвестны.

Отмечается, что Федорчак работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж журналист снял накануне. Он был посвящен тому, как российские военные с помощью дронов уничтожают резервы украинской армии и минируют пути их снабжения в Харьковской области.

В декабре стало известно о смерти бывшего редактора «Известий» Максима Елисеева. Он погиб в зоне СВО в результате атаки беспилотника. Уточнялось, что журналист ушел добровольцем на фронт в 2022 году и получил позывной Диктор.

Александр Федорчак родился в 1996 году. Он окончил факультет журналистики Таврического национального университета имени В. И. Вернадского.