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14:19, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывший журналист «Известий» погиб в зоне СВО

Экс-редактор «Известий» Елисеев погиб в зоне СВО из-за удара беспилотника
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Максим Елисеев

Максим Елисеев. Кадр: iz.ru

Бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за удара беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника», — говорится в заявлении канала. Последнее видео со своим участием бывший журналист прислал коллегам несколько дней назад.

Отмечалось, что Елисеев ушел добровольцем на СВО в 2022 году и получил позывной Диктор. Также сообщается, что экс-журналист служил связистом. Его часть находилась в Луганской народной республике (ЛНР). По данным телеканала, на передовой экс-сотрудник «Известий» никогда не терял присутствия духа.

Ранее стало известно, что в ДТП в Луганске погиб военный корреспондент издания ANNA NEWS Сергей Ярцев. Журналисту было 49 лет.

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