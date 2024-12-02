Военный корреспондент погиб в ДТП в Луганске

Военкор ANNA NEWS Ярцев погиб в ДТП в Луганске

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Журналисту было 49 лет. «Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Подробности аварии не приводятся. По данным издания, последний пост Ярцев опубликовал утром в воскресенье, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военный корреспондент Семен Еремин. Журналист попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. В момент гибели Еремин готовил очередной репортаж.