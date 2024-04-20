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02:16, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО от украинского FPV-дрона

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб военный корреспондент Семен Еремин. Об этом сообщили «Известия», с которыми сотрудничал журналист.

Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. В момент гибели он готовил очередной репортаж.

В 2022 году Еремин оказался под обстрелом минометчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Появившееся в украинском сегменте соцсетях видео того инцидента явно подтверждало, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов.

Ранее Еремину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В Общественной палате призвали наградить военкора орденом Мужества посмертно.

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      Марина Совина
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