Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО от украинского FPV-дрона

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб военный корреспондент Семен Еремин. Об этом сообщили «Известия», с которыми сотрудничал журналист.

Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. В момент гибели он готовил очередной репортаж.

В 2022 году Еремин оказался под обстрелом минометчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Появившееся в украинском сегменте соцсетях видео того инцидента явно подтверждало, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов.

Ранее Еремину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В Общественной палате призвали наградить военкора орденом Мужества посмертно.

