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23:44, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Раненый корреспондент записал видео во время своей операции

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов сообщил, что получил ранения голени и плеча
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, пострадавший в зоне спецоперации, записал видеообращение во время операции. Оно опубликовано в Telegram-канале агентства.

Журналист рассказал, что получил осколочные ранения голени и плеча. При этом, по его словам, сухожилия, кости и крупные кровеносные сосуды повреждены не были.

«Друзья, коллеги, у меня все хорошо. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — сказал Скуратов.

Ранее 24 марта стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на территории ЛНР и стал жертвой артиллерийского удара.

Позднее появилась информация о гибели двух сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.

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