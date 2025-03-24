Раненый корреспондент записал видео во время своей операции

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов сообщил, что получил ранения голени и плеча

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, пострадавший в зоне спецоперации, записал видеообращение во время операции. Оно опубликовано в Telegram-канале агентства.

Журналист рассказал, что получил осколочные ранения голени и плеча. При этом, по его словам, сухожилия, кости и крупные кровеносные сосуды повреждены не были.

«Друзья, коллеги, у меня все хорошо. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — сказал Скуратов.

Ранее 24 марта стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на территории ЛНР и стал жертвой артиллерийского удара.

Позднее появилась информация о гибели двух сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.