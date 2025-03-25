Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

Пасечник: Шесть человек погибли при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Кременском муниципальном округе при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Жертвами стали корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Имена остальных погибших он не сообщил.

Также Пасечник сообщил, что еще одним пострадавшим стал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Выяснилось, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

Одновременно с этим временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе в областную больницу обратился корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. В результате атаки по одному из сел приграничья он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

Позднее Скуратов сам записал видео из больницы, в котором сообщил, что угрозы его жизни нет. Репортер вышел на связь прямо во время операции — на заднем плане врач проводит медицинские манипуляции над ногой корреспондента.

Обстрел журналистов назвали терактом

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ специально выслеживают российских журналистов. Все больше подробностей свидетельствуют о преднамеренном и террористическом характере удара по сотрудникам СМИ и находившимся с ними людям, указал он.

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что Киев в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Она отметила, что число подобных терактов возрастает соразмерно осознанию властей Украины того, что им не удастся нанести урон российским войскам на поле боя. Также, по ее словам, это указывает на недоговороспособность действующей украинской власти.

В ООН призвали провести расследование по факту гибели корреспондентов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Всемирная Организация выступает против всех убийств журналистов. В постпредстве РФ при ООН пообещали обязательно поднять этот вопрос на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН.