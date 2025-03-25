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01:49, 25 марта 2025Мир

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российских журналистов

Захарова об атаке ВСУ на журналистов: Киев показал свою звериную сущность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Киев в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинской армии на российских журналистов.

Она отметила, что число подобных терактов возрастает соразмерно осознанию властей Украины того, что им не удастся нанести урон российским войскам на поле боя. «Удар был нанесен высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы», — говорится в сообщении.

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