В ЛНР уточнили число погибших от ракетного удара ВСУ

В результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа в Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек. Уточненные данные раскрыл глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Среди них — трое сотрудников федеральных СМИ: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Имена остальных жертв удара он не сообщил.
Также Пасечник сообщил, что осколочные ранения получил 14-летний подросток. Его госпитализировали.
Ранее стало известно, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.