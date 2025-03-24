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23:07, 24 марта 2025Россия

В ЛНР уточнили число погибших от ракетного удара ВСУ

Глава ЛНР Пасечник: Шесть человек погибли в результате обстрела со стороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Кировского городского округа / РИА Новости

В результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа в Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек. Уточненные данные раскрыл глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Среди них — трое сотрудников федеральных СМИ: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Имена остальных жертв удара он не сообщил.

Также Пасечник сообщил, что осколочные ранения получил 14-летний подросток. Его госпитализировали.

Ранее стало известно, что по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

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