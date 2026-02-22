Реклама

06:23, 22 февраля 2026Бывший СССР

Появились подробности теракта во Львове

Прокуратура: Полиция прибыла на ложный вызов в магазин Львова, и случился теракт
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Львівська обласна прокуратура / Telegram

Полиция приехала на ложный вызов в магаизин Львова, где впоследствии случился теракт. Новые подробности о происшествии в украинском городе раскрыла пресс-служба прокуратуры ЛЬвовской области в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв», — указано в сообщении.

В результате жертвой происшествия стала 23-летняя сотрудник полиции. Кроме того, повреждения получил патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

По словам мэра Львова Андрея Садовова, число пострадавших в результате террористического акта увеличилось до 15 человек. Часть из них находится в очень тяжелом состоянии.

По предварительным данным, на месте происшествия сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами.

