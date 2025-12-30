«Написали, чтобы я елку поджег». В России предотвратили теракт в школе

ФСБ: В Адыгее предотвращен теракт в школе, мигранта курировали из-за рубежа

В Адыгее предотвратили теракт в школе, заявило ФСБ России 30 декабря.

По утверждению ведомства, его намеревался совершить гражданин одной из стран Центральной Азии — он является «сторонником запрещенной в России международной террористической организации» (не указывается, какой именно). В его автомобиле, припаркованном около школы, нашли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

Кадр: ЦОС ФСБ России

ФСБ показало видео задержания подозреваемого около школы, найденные в автомобиле коктейли Молотова, а также его признание.

Приехал сюда в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить «коктейли», чтобы елку поджечь. И потом из города уехать. задержанный подозреваемый в подготовке теракта

ФСБ добавило, что курирование его деятельности из-за рубежа подтверждено осмотром его телефона. Следственным подразделением УФСБ по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.

Подростки планировали напасть на школу в Подмосковье

Ранее в декабре сообщалось, что в Домодедово предотвратили нападение на школу. По версии следствия, подростки договорились напасть на школу и расправиться с учениками. Юноши были подписаны на каналы в Telegram, где распространялись жестокие идеи и информация о вооруженных нападениях на школы.

Один из подростков написал пользователю в мессенджере с просьбой о помощи в организации нападения, тот дал консультацию, а также направил посылки с ножами и топорами. Также юноши планировали получить пистолеты и патроны.

Подростков задержали по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Их отправили под стражу до 23 февраля 2026 года.

18-летняя россиянка готовила теракт против офицера

Также в этом месяце ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против офицера Минобороны. Его готовила 18-летняя россиянка — она оказалась под влиянием мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием и склонили к преступлению. Злоумышленниками оказались сотрудники украинских спецслужб.

Она получила от кураторов самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и собиралась закрепить его на одной из машин, припаркованных рядом с воинской частью. Ее задержание попало на видео. На камеру зафиксирован момент, когда девушка идет по улице, снимает обстановку на мобильный телефон и в режиме реального времени передает это куратору, который должен был указать ей, под какой автомобиль закладывать СВУ.