Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 30 декабря 2025Силовые структуры

Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием и признанием готовившего теракт в школе Адыгеи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Центральноазиатской страны, который готовил нападение на школу в Адыгеи. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики вытаскивают подозреваемого из машины и укладывают лицом в грязь. Он говорит, что на него вышли в мессенджере и сказали изготовить коктейли Молотова. Мужчина собирался поджечь елку в учебном заведении, для чего приехал в Майкоп.

Задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. В его автомобиле, припаркованном рядом со школой, нашли 10 бутылок с горючим веществом, два ножа и флаг террористической организации. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok