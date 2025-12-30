Рассказ готовившего нападение на российскую школу попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием и признанием готовившего теракт в школе Адыгеи

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Центральноазиатской страны, который готовил нападение на школу в Адыгеи. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики вытаскивают подозреваемого из машины и укладывают лицом в грязь. Он говорит, что на него вышли в мессенджере и сказали изготовить коктейли Молотова. Мужчина собирался поджечь елку в учебном заведении, для чего приехал в Майкоп.

Задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. В его автомобиле, припаркованном рядом со школой, нашли 10 бутылок с горючим веществом, два ножа и флаг террористической организации. В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту.