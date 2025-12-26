Реклама

Силовые структуры
18:38, 26 декабря 2025

Нападение на школу предотвратили в Подмосковье

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В городском округе Домодедово Подмосковья предотвратили нападение на школу. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, подростки договорились напасть на общеобразовательную школу и расправиться с учениками. Юноши были подписаны на каналы в Telegram, где распространялись жестокие идеи и информация о вооруженных нападениях на школы.

Один из подростков написал пользователю в мессенджере с просьбой о помощи в организации нападения, тот дал консультацию, а также направил посылки с ножами и топорами. Также юноши планировали получить пистолеты и патроны.

Подростков задержали по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Их отправили под стражу до 23 февраля 2026 года.

