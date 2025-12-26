В супермаркете Донецка открыли беспорядочный огонь

В Донецке мужчина открыл беспорядочный огонь в супермаркете

В Донецке мужчина открыл беспорядочный огонь в супермаркете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в магазине Петровского района Донецка вечером 25 декабря. Стрелявшего обезвредили полицейские. Их наградили за проявленные мужество и героизм медалью «За храбрость».

