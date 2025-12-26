Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 26 декабря 2025Силовые структуры

В супермаркете Донецка открыли беспорядочный огонь

В Донецке мужчина открыл беспорядочный огонь в супермаркете
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Донецке мужчина открыл беспорядочный огонь в супермаркете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в магазине Петровского района Донецка вечером 25 декабря. Стрелявшего обезвредили полицейские. Их наградили за проявленные мужество и героизм медалью «За храбрость».

Ранее сообщалось, что в Москве благодаря украинским мошенникам задержали наркоторговца. Аферисты отправили ложное сообщение о минировании на почту отеля, постояльцев эвакуировали. Во время осмотра здания собака полицейских отреагировала на подозрительный рюкзак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Мелания Трамп раскрыла отношение к обнаженным фото

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok