Бывший СССР
11:20, 6 февраля 2026Бывший СССР

В Одессе при взрыве автомобиля Toyota погиб 21-летний водитель

В Одессе взорвался автомобиль Toyota с 21-летним военным
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе при взрыве автомобиля Toyota погиб 21-летний водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В тексте со ссылкой на местные паблики говорится, что парень намеревался поехать «на службу», когда в его машине произошел взрыв.

РИА Новости со ссылкой на Одесское областное управление полиции дополнило, что взрыв прогремел на улице Академика Королева. Имя погибшего и причины взрыва не назывались.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия взятия под контроль Одессы и Николаева Вооруженными силами России.

