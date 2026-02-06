В Одессе при взрыве автомобиля Toyota погиб 21-летний водитель

В Одессе при взрыве автомобиля Toyota погиб 21-летний водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В тексте со ссылкой на местные паблики говорится, что парень намеревался поехать «на службу», когда в его машине произошел взрыв.

РИА Новости со ссылкой на Одесское областное управление полиции дополнило, что взрыв прогремел на улице Академика Королева. Имя погибшего и причины взрыва не назывались.

