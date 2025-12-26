Задержание девушки в момент закладки бомбы под авто офицера РФ сняли на видео

В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт против офицера Министерства обороны России. Его личность не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Теракт готовила 18-летняя россиянка

Известно, что 18-летняя россиянка оказалась под влиянием мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием и склонили к преступлению. Злоумышленниками оказались сотрудники украинских спецслужб.

Она получила от кураторов самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и собиралась закрепить его на одной из машин, припаркованных рядом с воинской частью.

Сотрудники ФСБ задержали россиянку с поличным

Задержание россиянки, готовившей теракт, произошло с поличным и попало на видео. На камеру зафиксирован момент, когда девушка идет по улице, снимает обстановку на мобильный телефон и в режиме реального времени передает это куратору, который должен был указать ей, под какой автомобиль закладывать СВУ.

Далее сотрудники ФСБ останавливают девушку на улице неподалеку от парковки и обнаруживают в ее рюкзаке СВУ. Бомбу изъял и обезвредил робот-сапер.

Четыре дня назад в Москве был подорван автомобиль генерал-лейтенанта ВС РФ

Утром 22 декабря на Ясеневой улице на юге Москвы была приведена в действие бомба под днищем машины Kia Sorento 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова. Взрыв прогремел в 7:00 сразу после того, как офицер сел в авто.

В результате ему удалось выжить, но врачи оценивали его состояние как тяжелое. Спустя некоторое время официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о гибели военного.

