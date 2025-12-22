Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 22 декабря 2025Россия

Раскрыты подробности о травмах пострадавшего при взрыве в Москве водителя

В Москве водитель, пострадавший при взрыве авто, получил серьезные травмы ног
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Водитель, пострадавший при взрыве автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге Москвы, получил серьезные травмы ног, перелом лицевой кости и множественные осколочные ранения. Такие подробности раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

Врачи назвали состояние выжившего горожанина крайне тяжелым. Сейчас доктора борются за его жизнь. Известно, что мужчине 56 лет.

Следователи и криминалисты начали осматривать место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

До этого сообщалось, что причиной взрыва автомобиля Kia на юге Москвы стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

О взрыве машины с водителем внутри в Москве стало известно утром в понедельник, 22 декабря. Мужчина до инцидента успел проехать на авто несколько метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта предварительная причина взрыва автомобиля в Москве

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Россияне стали реже ходить в ТЦ

    Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

    Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

    «Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

    Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

    На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

    Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok