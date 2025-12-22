Раскрыты подробности о травмах пострадавшего при взрыве в Москве водителя

В Москве водитель, пострадавший при взрыве авто, получил серьезные травмы ног

Водитель, пострадавший при взрыве автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге Москвы, получил серьезные травмы ног, перелом лицевой кости и множественные осколочные ранения. Такие подробности раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

Врачи назвали состояние выжившего горожанина крайне тяжелым. Сейчас доктора борются за его жизнь. Известно, что мужчине 56 лет.

Следователи и криминалисты начали осматривать место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

До этого сообщалось, что причиной взрыва автомобиля Kia на юге Москвы стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

О взрыве машины с водителем внутри в Москве стало известно утром в понедельник, 22 декабря. Мужчина до инцидента успел проехать на авто несколько метров.