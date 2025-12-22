Реклама

08:11, 22 декабря 2025Россия

Стали известны подробности о взрыве автомобиля в Москве

Водитель успел проехать несколько метров перед взрывом автомобиля в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Перед взрывом автомобиля в Москве водитель успел проехать несколько метров. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Поврежденная Kia Sorento находится посреди парковки. Осколки посекли не меньше семи автомобилей.

На данный момент спасатели продолжают работу с зажатым внутри машины водителем. По снимку видно, что взрыв повредил переднюю часть транспортного средства.

О ЧП во дворе дома на улице Ясеневой стало известно утром 22 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел в районе 07:00 после того, как в машину сел водитель. Причины сейчас устанавливаются.

