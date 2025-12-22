В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

В Москве подорвали автомобиль генерал-майора ВС РФ Сарварова, он погиб

На парковке во дворе жилого дома Москвы взорвался автомобиль. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, было совершено покушение на 56-летнего Начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова.

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая Следственный комитет России

Фанил Сарваров выполнял боевые задачи на Северном Кавказе (1992-2003) и в Сирии (2015-2016), окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и прошел все основные воинские должности.

В результате взрыва российский военнослужащий скончался

По предварительным данным, взрыв произошел в районе 07:00 сразу после того, как в автомобиль сел Сарваров. Пока мужчина был заблокирован в машине после взрыва, его осматривали медики.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости, а также контузия.

Позже в СК сообщили, что Сарваров скончался. Основная версия убийства, по информации следствия, связана с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело.

«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас эксперты выясняют, что именно взорвалось. Судя по разрушениям, объект находился в передней части авто. Также известно, что в результате взрыва повреждения получили как минимум семь припаркованных поблизости машин.

Причиной взрыва назвали самодельное взрывное устройство

По предварительной информации, Kia Sorento могла взорваться из-за самодельного взрывного устройства (СВУ). По одной из версий, его заложили под днище машины.

На месте происшествия работают столичные следователи и криминалисты совместно с оперативными службами.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ранее в Москве взорвались два автомобиля за день

1 декабря возле жилого комплекса «Град Московский» в Новой Москве взорвался автомобиль, предположительно, принадлежавший специалисту в области квантовой электроники, работающему в НИИ «Полюс» имени Стельмаха.

В МЧС причиной происшествия назвали техническую неисправность. Однако среди других версий также рассматривается детонация самодельного взрывного устройства.

Позднее в тот же день на проспекте Вернадского взорвался автомобиль Kia. Сообщается, что причиной происшествия стал газовый баллон. Пострадавших в результате инцидента нет.