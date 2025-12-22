В Москве совершили покушение на российского генерал-майора

В Москве совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Сарварова

В Москве совершено покушение на 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фаниля Сарварова. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных кругах.

В результате взрыва генерал получил множественные осколочные ранения.

Ранее очевидцы сообщили, что водителя, пострадавшего при взрыве иномарки Kia Sorento, медикам удалось реанимировать.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел в районе 07:00 22 декабря после того, как водитель сел в машину и начал движение.