Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 22 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

В Москве совершили покушение на российского генерал-майора

В Москве совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Сарварова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве совершено покушение на 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фаниля Сарварова. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных кругах.

В результате взрыва генерал получил множественные осколочные ранения.

Ранее очевидцы сообщили, что водителя, пострадавшего при взрыве иномарки Kia Sorento, медикам удалось реанимировать.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел в районе 07:00 22 декабря после того, как водитель сел в машину и начал движение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершили покушение на российского генерал-майора

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    В Венгрии назвали кредит ЕС Украине финансированием войны

    Раскрыто отношение россиян к предновогодним скидкам

    Во Франции раскрыли количество похищенных драгоценностей в Лувре

    Под Москвой юноши заказали еду из доставки и оказались в больнице

    Раскрыт неожиданный способ справиться с бессонницей

    В России начали летные испытания Су-57 с «изделием 177»

    Появилась версия о спасении бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok