Россия
09:02, 22 декабря 2025Россия

Очевидец описал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Водителя, пострадавшего при взрыве иномарки Kia Sorento, медикам удалось реанимировать. У мужчины сильные ожоги. Так состояние автомобилиста описал очевидец событий Евгений, его комментарий по ситуации приводит «Газета.ru».

Горожанин предположил, что взорвавшаяся машина была либо дизельной, либо бензиновой.

«Взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину», — поделился собеседник «Газеты.ru».

Удалось выяснить, что пострадал 56-летний мужчина. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ).

У пострадавшего водителя выявили множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

О взрыве машины на юге Москвы стало известно утром в понедельник, 22 декабря.

