Следователи заинтересовались взрывом машины в Москве

В Москве следователи возбудили дело после взрыва машины в Ясенево

В Москве следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

О ЧП во дворе дома на улице Ясеневой стало известно утром 22 декабря. По предварительным данным, взрыв произошел в районе 07:00 после того, как в машину сел водитель. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.