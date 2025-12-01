Россия
17:40, 1 декабря 2025Россия

Второй за день автомобиль взорвался в Москве

Shot: В Москве взорвался второй за день автомобиль
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве произошел второй за день взрыв машины. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, около 17:00 на проспекте Вернадского взорвался автомобиль Kia. Предварительно, причиной происшествия стал газовый баллон.

Кому принадлежит иномарка, пока неизвестно. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Несколькими часами ранее возле многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» в Новой Москве также взорвался автомобиль. По данным СМИ, машина принадлежит специалисту в области квантовой электроники, работающему в НИИ «Полюс» имени Стельмаха. В сети также появилось видео с места происшествия. В МЧС причиной происшествия назвали техническую неисправность. Однако среди других версий также рассматривается детонация самодельного взрывного устройства.

