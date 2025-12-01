Силовые структуры
14:09, 1 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве

Самодельное взрывное устройство могло стать причиной взрыва машины в Москве
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

Самодельное взрывное устройство (СВУ) могло стать причиной взрыва машины Toyota Land Cruiser в городе Московский Новой Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, СВУ могло быть под водительским сидением. Эту версию среди прочих рассматривают правоохранители.

О машине, сгоревшей возле многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице стало известно утром 1 декабря. Горевшая машина попала на видео. Ее владельцем оказался доктор физико-математических наук, специалист в области квантовой электроники, который работает в НИИ «Полюс» имени Стельмаха.

