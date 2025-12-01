Владельцем взорвавшейся в Новой Москве машины оказался известный физик

«МК»: Владельцем взорвавшейся в Московском машины оказался известный ученый

Владельцем машины, взорвавшейся во дворе многоэтажки в городе Московский Новой Москвы оказался известный ученый. Об этом пишет «МК».

По информации издания, автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежал доктору физико-математических наук, работающему в одном из научно-исследовательских институтов, специализирующемся на лазерных технологиях. Сам россиянин сейчас находится в командировке в Юго-Восточной Азии. Имя ученого не раскрывается.

В свою очередь, Telegram-канал «112» выяснил, что речь идет о специалисте в области квантовой электроники, который работает в НИИ «Полюс» имени Стельмаха.

О машине, сгоревшей возле жилой многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице стало известно утром 1 декабря. Объятую огнем машину сняли на видео очевидцы. СМИ писали, что возгоранию предшествовал взрыв, однако в МЧС заявили, что его не было. Причиной происшествия в ведомстве назвали техническую неисправность. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что из-за взрывной волны в подъездах соседних зданий осыпалась плитка.