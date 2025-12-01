Машина взорвалась во дворе многоэтажки в Москве и попала на видео

В Новой Москве во дворе многоэтажки взорвалась машина

В Новой Москве во дворе многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице взорвался автомобиль. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram.

На снятые очевидцами кадры попали последствия инцидента. На них видно полыхающую машину, которую тушат спасатели. Судя по записи, автомобиль был полностью уничтожен.

Причина взрыва пока неизвестна. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее в подмосковном городе Видное взорвался грузовик. В сети появилось видео, на котором видно объятую огнем фуру. Через несколько секунд съемки автомобиль взрывается, а в небо летят металлические фрагменты. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона.