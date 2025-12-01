Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 1 декабря 2025Россия

Машина взорвалась во дворе многоэтажки в Москве и попала на видео

В Новой Москве во дворе многоэтажки взорвалась машина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Новой Москве во дворе многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице взорвался автомобиль. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram.

На снятые очевидцами кадры попали последствия инцидента. На них видно полыхающую машину, которую тушат спасатели. Судя по записи, автомобиль был полностью уничтожен.

Причина взрыва пока неизвестна. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее в подмосковном городе Видное взорвался грузовик. В сети появилось видео, на котором видно объятую огнем фуру. Через несколько секунд съемки автомобиль взрывается, а в небо летят металлические фрагменты. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дагестане произошел мощный взрыв в многоэтажке. Десятки машин оказались под завалами, есть раненые. Что известно о ЧП?

    Глюкоза обнажила ягодицы перед камерой

    России спрогнозировали вхождение в топ-5 экспортеров одного вида продукции

    Девушка попала в больницу из-за безобидного напитка

    В МИД Украины обратили внимание на особенность заявлений Казахстана после атаки ВСУ на КТК

    В Европе предостерегли США от «исторической ошибки» в отношении России

    Машина взорвалась во дворе многоэтажки в Москве и попала на видео

    Сотрудница Усольцевой рассказала о последнем присланном перед бесследной пропажей видео

    Россия отменила визы для граждан Китая

    Женщина решила заработать на рождественские подарки и стала продавать свои слезы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости