В Подмосковье взорвался грузовик, это сняли на видео

Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в городе Видное. На записи видно, что к началу съемки фура уже охвачена огнем, в небо поднимается столб густого черного дыма. Через несколько секунд машина взрывается, в небо летят металлические фрагменты.

По данным канала, взорвался газовый баллон в автомобиле «ГАЗель». Затем пламя перекинулось на стоявшую по соседству фуру. Пострадавших нет.

Ранее в московском районе Коммунарка взорвался «КамАЗ». На кадрах с места происшествия видно, что в результате начался пожар.

