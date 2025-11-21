Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 21 ноября 2025Россия

Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

В Подмосковье взорвался грузовик, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в городе Видное. На записи видно, что к началу съемки фура уже охвачена огнем, в небо поднимается столб густого черного дыма. Через несколько секунд машина взрывается, в небо летят металлические фрагменты.

По данным канала, взорвался газовый баллон в автомобиле «ГАЗель». Затем пламя перекинулось на стоявшую по соседству фуру. Пострадавших нет.

Ранее в московском районе Коммунарка взорвался «КамАЗ». На кадрах с места происшествия видно, что в результате начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости