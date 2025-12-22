Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

«Лента.ру»: Взорванный в Москве генерал-майор ВС РФ Сарваров служил в Сирии

56-летний начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров, погибший при взрыве в Москве, ранее выполнял боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирии. Это следует из открытых данных, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Обучение

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске (Пермская область). Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР (1990 год) и Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского (1999 год). Также Сарваров окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году. Он прошел все основные воинские должности.

Служба

В 1992-2003 годах Сарваров на протяжении шести лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. Сарваров проходил службу в 503-м гвардейском мотострелковом полку и уже тогда больше всего занимался боевой подготовкой своих подчиненных.

Мы регулярно выезжали на полигон, постоянно проводили боевые стрельбы с проверяющими из штаба 47-го армейского корпуса, из штаба армии, плюс стреляли из вкладного ствола и так далее

Из книги «Черный снег Грозного»

После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ он продолжил военную службу в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и в Управлении оперативной подготовки ВС РФ.

В 2015–2016 годах Сарваров выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике. С 2016 года он был назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки ВС РФ. 22 февраля 2018 года Сарварову указом президента РФ было присвоено звание генерал-майора.

Награды

Фанил Сарваров награжден орденом Мужества (1995 год), медалью Суворова (2000 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 год), орденом «За военные заслуги» (2014 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 год). Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» в 2016 году.

***

Утром 22 декабря Фанил Сарваров получил летальные ранения при взрыве автомобиля в Москве. Следствием отрабатываются различные версии преступления — одна из них связанна с украинскими спецслужбами.