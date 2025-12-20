Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

Подросток погиб при взрыве в городе Химки в Подмосковье. Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. На место прибыли экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке 13-летнего подростка из-за контакта с пролившейся из бутылки водой. Подросток и его 15-летний приятель нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Из-за взрыва школьник погиб.

Известно, что подростки состояли в сообществе диггеров. Они несколько лет искали патроны от противогазов и другие предметы на заброшенных объектах.

Что известно о пострадавших?

Друг погибшего получил многочисленные осколочные ранения. За его жизнь в настоящее время борются врачи. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Он также был госпитализирован. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Детский омбудсмен региона Ксения Мишонова уточнила, что, помимо подростка, пострадала проходившая мимо женщина. По ее словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

ЧП в микрорайоне Сходня. В результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина Ксения Мишонова Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье

После гибели подростка возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после гибели подростка и травмировании двоих человек в Химках в результате взрыва. Местная прокуратура контролирует расследование дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, произошел взрыв пиротехнического устройства.

В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки ГУ МВД по Подмосковью

Девять детей пострадали при взрыве петарды

В апреле в подмосковной Истре подросток взорвал петарду в школе № 2 на Юбилейной улице, в результате чего пострадали девять детей. Одну из пострадавших, 11-летнюю школьницу, госпитализировали с токсическим отравлением парами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва петарды. Дело возбуждено из-за возможной халатности должностных лиц учебного учреждения.

Также сообщалось, что родители пострадавших детей планировали поднять вопрос о депортации семьи, чей ребенок взорвал петарду. По данным МК, семья приехала из Таджикистана.