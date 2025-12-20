Реклама

Возбуждено уголовное дело после гибели подростка при взрыве в Химках

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Возбуждено уголовное дело после гибели подростка и травмировании двоих человек в Химках в результате взрыва. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

Местная прокуратура контролирует расследование дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, произошел взрыв пиротехнического устройства.

Ранее сообщалось, что погибший в Химках 13-летний подросток и пострадавший 15-летний парень состояли в сообществе диггеров. Предварительно, патрон РП-4 мог сдетонировать из-за контакта с пролившейся из бутылки водой.

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Также пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Предварительной причиной взрыва называют детонацию регенеративного патрона РП-4.

