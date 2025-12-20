Подросток не выжил при взрыве неизвестного предмета в Подмосковье

«112»: Подросток не выжил при взрыве неизвестного предмета в Химках

Подросток не выжил при взрыве неизвестного предмета в городе Химки в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. На месте работают экстренные службы.

Также позже стало известно, что в результате взрыва пострадали два человека — это 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Мальчик рассказал, что с другом шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. Правоохранители начали проверку.

Ранее в подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Ему разворотило кисть и оторвало пальцы.