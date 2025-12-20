Реклама

21:08, 20 декабря 2025Россия

Названа возможная причина взрыва в Химках

Shot: В рюкзаке подростка в Химках мог взорваться регенеративный патрон
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке 13-летнего подростка в Химках. Возможную причину трагедии назвал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что подросток вместе с 15-летним приятелем нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Из-за взрыва 13-летний мальчик погиб, а другой подросток получил многочисленные осколочные ранения. За его жизнь сейчас борются врачи.

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Также пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. По данному факту проводится проверка.

