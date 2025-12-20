Реклама

Россия
21:35, 20 декабря 2025Россия

Появились подробности биографии погибшего в Химках подростка

Shot: Погибший в Химках подросток состоял в сообществе диггеров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Погибший в Химках 13-летний подросток и пострадавший 15-летний парень состояли в сообществе диггеров. Подробности биографии появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

По информации канала, подростки несколько лет лазили по заброшенным объектам, искали патроны от противогазов и другие предметы, которые позднее взрывали.

Предварительно, патрон РП-4 мог сдетонировать из-за контакта с пролившейся из бутылки водой.

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Также пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Предварительной причиной взрыва называют детонацию регенеративного патрона РП-4.

