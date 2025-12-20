В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

Подросток погиб при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом в Химках

Причиной гибели подростка в подмосковных Химках, предварительно, стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения. Об этом в своем Telegram-канале информирует ГУ МВД по Подмосковью.

До этого в Минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Подмосковье пострадали три человека. Из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Московской области.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, добавили в ведомстве.

Ранее детский омбудсмен региона Ксения Мишонова в соцсетях подтвердила, что в Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток. Еще один подросток и женщина были ранены. По ее словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы.

Как написал Telegram-канал Shot, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке подростка в Химках.