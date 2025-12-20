Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

Детский омбудсмен Мишонова: Подросток погиб и еще два человека ранены в Химках

В Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток. Еще один подросток и женщина были ранены, подтвердила информацию СМИ детский омбудсмен региона Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«ЧП в микрорайоне Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — подчеркнула она.

По словам Мишоновой, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства происшествия, добавила Мишонова.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке подростка в Химках. Отмечается, что школьник вместе с 15-летним приятелем нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.