Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:33, 20 декабря 2025Россия

Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

Детский омбудсмен Мишонова: Подросток погиб и еще два человека ранены в Химках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток. Еще один подросток и женщина были ранены, подтвердила информацию СМИ детский омбудсмен региона Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«ЧП в микрорайоне Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — подчеркнула она.

По словам Мишоновой, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства происшествия, добавила Мишонова.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке подростка в Химках. Отмечается, что школьник вместе с 15-летним приятелем нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

    Киркоров впервые прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Появились подробности биографии погибшего в Химках подростка

    Зеленский одобрил идею о трехсторонней встрече с Россией и США

    Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

    Новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» появились в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok