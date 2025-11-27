Россия
14:32, 27 ноября 2025Россия

Пачку денег с пугающей запиской нашли в подъезде российской многоэтажки

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске жильцы многоэтажки на улице Большевистской нашли в подъезде пачку денег с напугавшей их запиской. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

Как стало известно, свернутые деньги обнаружили возле лифта. К посту приложено фото, на котором видно, что верхняя купюра имела номинал в 100 рублей. «Если ты это читаешь, значит, ты умер», — сообщалось в прикрепленной к пачке записке.

Испуганные жильцы сразу вызвали охрану. Как выяснилось, взрывчатки внутри свертка не обнаружили. Однако, допустило издание, деньги могли быть пропитаны каким-то химикатом.

Ранее в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик подорвался на замаскированной под деньги мине. Ребенок шел на тренировку, когда заметил на земле купюру, которую решил поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший ему руки. Медикам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.

    Все новости